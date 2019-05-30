Son Dakika Haberleri: Bayram tatili öncesinde dijital bahar temizliği yapın
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Bayram tatili öncesinde dijital bahar temizliği yapın

1 saat önce

Bayramda, tatile çıkmadan bilgisayar ve mobil cihazlarınızı gözden geçirmeniz, huzurlu bir tatil için faydalı olur.

Bayram tatili öncesinde dijital bahar temizliği yapın , System.String[]
Bayramda, tatile çıkmadan bilgisayar ve mobil cihazlarınızı gözden geçirmeniz, huzurlu bir tatil için faydalı olur. Antivirüs ve internet güvenliği kuruluşu ESET, daha yüksek performans ve daha güvenli bilgisayar, telefon ve tablet kullanımı için dijital bahar temizliği tavsiye ediyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:38 
Ekonomi
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