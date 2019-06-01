Bayram tatili öncesinde en "tatlı" yoğunluk

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ramazan bayramı yaklaşırken talep, yoğunluğu dolayısıyla tatlı imalathanelerinde yoğunluk yaşanıyor.Yaklaşan ramazan bayramı nedeniyle yurt genelinde olduğu gibi Sarıkamış ilçesinde de tatlı imalatçıları bayram öncesi gelen talepleri karşılamak için fazla mesai yapmaya zorladı.İlçedeki tatlıcılar, bayram öncesi Sarıkamışlı vatandaşların tatlı talebini karşılamak için arife gününe kadar yoğun mesai harcayacak.Bayrama sayılı günler kala başta baklava olmak üzere çeşitli tatlılar yapmak için çalışmalarını hızlandıran ustalar, özellikle gece çalışarak siparişleri yetiştirebilmenin heyecanını yaşıyor.Bölge mutfağının olmazsa olmazı baklava, özel günlerde en çok tüketilen tatlıların başında geliyor.Baklava ustası Yavuz Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan bayramına sayılı günler kala tatlı siparişlerine yoğun talep olduğunu söyledi.Arife gününe kadar fazla mesai yapıp vatandaşların tatlı talebini karşılayacaklarını anımsatan Yıldız, "Şu anda bayram siparişlerini yetiştirmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 40-45 çeşit tatlı üretiyoruz, baklava, şekerpare, kadayıf, Kemal Paşa ve tulumba gibi çok çeşitleri tatlılarımız var. Günlük imalat kapasitemiz 150 tepsinin üzerine çıkıyor. Arife gününde Kars'taki birçok yere gönderilmek üzere 1000 tepsi imalatımız olacak." dedi.Yıldız, herkesin damak tadına hitap ettiklerini belirterek, "Şu anda cevizli baklavaya talep fazla, çünkü fıstık fiyatları çok pahalı olduğu için cevizli tercih ediliyor." diye konuştu.İmalathaneden çıkan tatlılar pastanelerde satışa sunulmaya başlandı.