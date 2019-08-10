Son Dakika Haberleri: Bayram tatili öncesinde "Yaşam Tüneli"nden geçiyorlar
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Bayram tatili öncesinde "Yaşam Tüneli"nden geçiyorlar

1 saat önce

Kırklareli'nde Kurban Bayram'ı nedeniyle uzun yola çıkacak sürücülere, "Yaşam Tüneli" adı verilen çadırda trafik kuralları konusunda bilgilendiriliyor.

Kırklareli'nde Kurban Bayram'ı nedeniyle uzun yola çıkacak sürücülere, "Yaşam Tüneli" adı verilen çadırda trafik kuralları konusunda bilgilendiriliyor.
"Yaşam İçin Kısa Bir Mola Projesi" kapsamında yürütülen uygulamada çadıra davet edilen sürücü ve yolcular, polislerce trafik kuralları konusunda bilgilendiriliyor.
Kara yolunun İstanbul yönündeki uygulama kapsamında trafik ekiplerince, sürücülere trafik kurallarını anlatan görüntüler izletiliyor.
Sürücülere videolar aracılığıyla emniyet kemerinin önemi, alkol ve cep telefonu kullanımının trafikteki etkileri, yakın takip ve aşırı hız konularında bilgi veriliyor.
Yaşam Tüneli" adı verilen çadırda trafik kuralları konusunda bilgilendirelen sürücülerden Mahmut Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje ile trafikte neler olabileceğini gördüklerini söyledi.
Projenin kendileri adına çok olumlu olduğunu aktaran Karakuş, herkesin emniyet kemerlerini takması gerektiğini anlattı.
Kırklareli Emniyet Müdür Yardımcısı Erkan Aksu, koordinasyonunda ise kentin bir çok yerinde de denetimler yapılıyor.
İnsansız Hava Araçlar Büro Amirliği ekipleride denetimlerini drone ile havadan sürdürüyor.
Kırklareli, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:39 Kaynak: AA
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