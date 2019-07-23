Son Dakika Haberleri: Bayram tatili tartışmasına bir yorum daha geldi
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Bayram tatili tartışmasına bir yorum daha geldi

56 dakika önce

Günler önce başlayan halen devam eden 'bayram tatili kaç gün olmalı?' tartışmasına ilişkin yeni değerlendirmeler geliyor.

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Günler önce başlayan halen devam eden 'bayram tatili kaç gün olmalı?' tartışmasına ilişkin yeni değerlendirmeler geliyor.

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olması gerektiğine yönelik yapılan yorumlara bir değerlendirme de Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl'den geldi. Bingöl, uzun tatil sürelerinin turizm sektörünün bir kısmına ve kıyı şehirlerine yaradığını ama turizmin sadece deniz ve kumdan ibaret olmayıp ülkedeki bütün üretici ve ihracatçıların da düşünülmesi gerektiğini söyledi.

"Bayram tatili süresi ülke ekonomisine zarar vermeyecek bir şekilde planlanmalı"

Bingöl açıklamasında şunları kaydetti: "Uzun tatillerin kime ne faydası var, bu konuda turizm sektörünün bir kısmı karlı çıkarken geri kalan üretici ise zor duruma düşüyor, üretim ve ticari hayat kesintiye uğruyor. Turizm sadece deniz ve kumdan ibaret değildir. Uzun tatillerde sahil kentleri büyük bir gelir sağlarken diğer şehirlerin ekonomisi ise bundan olumsuz etkileniyor. Bundan dolayı bayram tatili süresinin 9 gün olmasına karşıyız ve bu konuda artık üreticiler, ihracatçılar ve diğer şehirlerin esnafı da düşünülmelidir. Tatil ve bayram herkesin hakkı ancak süreleri ülke ekonomisine zarar vermeyecek bir şekilde planlanmalı bunun ülkeye faydası mı var zararı mı var bu hususta da bir araştırma yapılmalıdır. Turizmde bu yıl önemli bir hareketlilik var ve bundan dolayı biz de ülkemiz adına sevinçliyiz. Ama bir taraf sevinirken diğer bir tarafı da zarara uğratmamalıyız." - İSTANBUL
Kurban Bayramı, Ramazan Bingöl, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:08 Kaynak: İHA
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