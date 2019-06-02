Son Dakika Haberleri: Bayram tatili trafiği havadan denetlendi
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Bayram tatili trafiği havadan denetlendi

9 dakika önce

Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan yollar havadan denetlendi.

Bayram tatili trafiği havadan denetlendi, System.String[]
Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan yollar havadan denetlendi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram tatili süresince il genelinde trafik akışının daha düzenli ve güvenli sağlanması için denetimlerini sıklaştırdı.
Tatilcilerin, deniz ve koyları nedeniyle yoğun ilgi gösterdiği Erdemli ve Silifke ilçelerinde helikopter ve drone ile havadan yapılan denetimlerde kural ihlali yapan sürücüler kara yollarında önlem alan ekiplere bildirildi.
Yaklaşık 30 ekibin katıldığı denetimlerde 2 bin 47 araç kontrol edildi, kurallara uymadığı belirlenen 17 araç sürücüsüne toplam 12 bin 782 lira ceza uygulandı.
Trafikte havadan denetimlerin, bayram tatili sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:10 Kaynak: AA
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