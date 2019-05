Bayram tatili trafiğine "drone" önlemi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Fatih Kuşca, Ramazan Bayramı tatili süresince 186 noktada 481 ekip ve 925 personelle görev yapacaklarını belirterek, "Kentte insansız hava aracı drone ile de denetim yapıyoruz. Amacımız, bayram süresince üzücü bir olayın yaşanmaması, halkımızın sevdikleriyle güzel bir bayram geçirmesi." dedi.

Kuşca, gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü olarak trafik yönünden vatandaşların huzurlu, güvenli ve keyifli bir bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla 190 noktada 859 ekip ve 2 bin 195 personelle her zamankinden daha etkili ve yoğun şekilde görevlerinin başında olacaklarını belirtti.

Kazaların yoğun olarak görüldüğü bölgelerde tedbirleri daha fazla artırdıklarını ifade eden Kuşca, şunları söyledi:

"Kazaların önlenmesi ve hız kurallarına uyulması amacıyla radar ekiplerimiz sabit ve seyir halinde her 10 kilometrede bir görev yapacak. Denetimlerimiz yoğun bir şekilde sürecek. Bunun yanı sıra kentte insansız hava aracı drone ile de denetim yapıyoruz. Amacımız, bayram süresince üzücü bir olayın yaşanmaması, halkımızın sevdikleriyle güzel bir bayram geçirmeleri. Eskişehir-Bursa, Eskişehir-Ankara ve Eskişehir-Kütahya kara yollarında ekiplerimiz bayram süresince çalışmalarına aralıksız devam edecek. Sürücülere mutlaka hız kurallarına uymaları, emniyet kemerlerini takmalarını, yorgun ve uykusuz yola çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Bunun yanı sıra 2 saatte bir 10-15 dakika mola vererek dinlenmelerini öneriyoruz."

Kuşca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda trafik dışındaki birimlerden araç ve personel takviyesi yaparak, her 10 kilometre de bir ekip görevlendirecek şekilde planlama yaptıklarını aktardı.

Bayram tatili süresince sabit ve seyyar radarlar, insansız hava araçlarıyla trafik denetimlerinin devam edeceğini dile getiren Kuşca, "Bu bayram tatili süresince vatandaşlarımızdan tek istediğimiz yorgun ve uykulu bir şekilde yola çıkmamaları. Ramazan aynın verdiği rehavete kapılmadan, oruç tutan sürücülerimizin yorgun hissettiklerinde müsait yerlerde dinlenmeleri ve sahurdan sonra uykularını alarak dikkatli bir şekilde yollarına devam etmelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuşca, insansız hava araçlarıyla yaptıkları trafik denetimlerinde özellikle telefonla konuşma, emniyet kemeri takmama, kırmızı ışıkta geçme ve şerit ihlallerinin anında tespit edilerek ekiplere bildirildiğini sözlerine ekledi.

