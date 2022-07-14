Bayram tatili Van Gölü sahilindeki esnafı sevindirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Bayram tatili Van Gölü sahilindeki esnafı sevindirdi

14.07.2022 12:42
Bayram tatili Van Gölü sahilindeki esnafı sevindirdi

Bayram tatili Van Gölü sahilindeki esnafı sevindirdi Van'da bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar Van Gölü sahillerine akın ederken, yaşanan yoğunluk sahildeki esnafın yüzünü güldürdü.

Bayram tatili Van Gölü sahilindeki esnafı sevindirdi

VAN - Van'da bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar Van Gölü sahillerine akın ederken, yaşanan yoğunluk sahildeki esnafın yüzünü güldürdü.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar Van Gölü sahilleri başta olmak üzere piknik alanlarına akın etti. Van Gölü sahillerini dolduran vatandaşlar bir yandan piknik yapmanın keyfini yaşarken bir yandan da Van Gölü'nde yüzerek serinlemenin tadını çıkardı. Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Dereağzı ve İskele mahallelerinde yer alan Van Gölü sahillerine akın eden vatandaşlar, buradaki işletmecilerin yüzünü güldürdü.

"Burası Marmaris'i, Antalya'yı aratmayacak kadar güzeldir"

Dereağzı Mahallesi'nde yaklaşık 15 piknik alanının bulunduğunu belirten Mahalle Muhtarı Reşit Öner, günlük yaklaşık 15 bin yerli turisti ağırladıklarını söyledi. Van'ın 'Doğu'nun incisi' olarak bilindiğini belirten Öner, "Dereağzı Mahallesi de Van'ın incisidir. Sahillerimiz Akdamar Adası ile Kuzu Adası'nın karşısındadır. Mahallemiz Van Gölü'ndeki bir yarım ada gibi görünüyor. İnanıyorum ki buralara bir düzen verilse burası Marmaris'i, Antalya'yı aratmayacak kadar güzeldir. Ancak hem bakıma ihtiyacı var hem ulaşıma. Çünkü yollarımız hem dar hem de asfalt olmadığı için çok kötü durumda. Buraya yakışmayan bir yol. Yine çöplerimizin günü birlik alınması gerekiyor. Yetkililerden buralara el atılmasını istiyorum" dedi.

"Sezonun kısa olmasından dolayı büyük yatırım yapamıyoruz"

Sahil İskele Kamping İşletmecisi Muğdat Ovaçin ise 9 günlük bayram tatilinde vatandaşların gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, "2008 yılından beri sektörde çalışıyorum. Buraların mevsimi çok kısa. Nisan ayı gibi sezonumuz başlıyor ve çok kısa sürüyor. Bu nedenle buralara herhangi büyük bir yatırım yapamıyoruz" diye konuştu.

Genelde Van ve çevre illerden vatandaşların kamp alanına geldiklerini belirten Ovaçin, "Van ve çevre illerden gelip ya kamp kurarlar ya da çadırlarda kalırlar. Ancak bizler özellikle ulaşım noktasında büyük sıkıntı yaşıyoruz. Gelen misafirlerimiz yoldan dolayı şikayet ediyor. Bu noktada yetkililerden yardım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Batman'dan ailesi ile birlikte piknik yapmaya gelen Özkan Salman isimli vatandaş da, "Burası çok serin. Biraz daha bakım yapılması halinde Antalya'dan daha yoğun turist çekebilme potansiyeli var. Bir yandan dağlarda kar var bir yandan denize giriliyor. Burada ufak tefek yatırımlar yapılsa çok güzel işler çıkar. Ben bunun için herkesin gelip buraları görmelerini istiyorum" dedi.

Bitlis'in Hizan ilçesinden gelen Faruk Demir isimli vatandaş ise "Burası nadir bir yer. Çok güzel ama eksiklikleri var. Suyun çekilmesinden dolayı her yer taşlık olmuş. Ayrıca mahalle yolları çok kötü. Yolları çok dar ve iki araç yan yana geçemiyor. Ayrıca tanıtım noktasında da sıkıntı var. Yeterince tanıtılmıyor" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Denizli'de tur otobüsü şarampole devrildi, 41 kişi yaralandı Denizli'de tur otobüsü şarampole devrildi, 41 kişi yaralandı Son dakika! Alanya'da öğrenciler yamaç paraşütü atlayışıyla 15 Temmuz şehitlerini andı Son dakika! Alanya'da öğrenciler yamaç paraşütü atlayışıyla 15 Temmuz şehitlerini andı
Kaynak: İHA

Van Gölü, Antalya, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayram tatili Van Gölü sahilindeki esnafı sevindirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:38 Mesut Özil, resmen Medipol Başakşehir'de! İşte sözleşmenin detayları...
12:35 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tatilden döndü! Bakan Soylu'nun sel bölgesinde çizme giyinmesine tepki gösterdi
12:12 Sokakta AK Parti'yi eleştiren gencin yakasına yapışan kadın: AK Parti'ye değil de kara partiye mi verelim?
11:58 İspanyollar duyurdu! Lionel Messi'nin sözleşmesindeki detay PSG'lileri çok üzecek
11:44 Bülent Arınç'tan dikkat çeken 15 Temmuz çıkışı: Meydanlara gidecektim, istihbarat geldi
11:23 Taksici ve arkadaşı, ücret yüzünden tartıştıkları yolcuyu sokak ortasında tekme tokat dövdü
11:21 Galatasaray'ın gol silahı Mbaye Diagne: Türkiye'deki en iyi forvet benim
11:07 Oyuncu Demet Özdemir, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu
10:30 Nadide Sultan sırrını açıkladı: Alişan'la beraber okuldan atıldık
10:10 Cristiano Ronaldo'ya astronomik maaş teklifi! Dünya yıldızı Suudi Arabistan'a gitmeyi düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 12:48:12. #1.12#
SON DAKİKA: Bayram tatili Van Gölü sahilindeki esnafı sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement