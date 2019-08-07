Son Dakika Haberleri: Bayram tatili yaklaştı, online alışverişler % 18 arttı
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Bayram tatili yaklaştı, online alışverişler % 18 arttı

55 dakika önce

Bayram tatiline sayılı günler kalırken, tüketicilerin online alışverişleri de tırmanışa geçti.

Bayram tatili yaklaştı, online alışverişler % 18 arttı, System.String[]

Kurban Bayramı tatili için geri sayım başlarken, biletten giyime ve otel rezervasyonuna online alışveriş de hız kazandı.

MAĞAZANIN GÜVENİLİR OLMASI LAZIM

Tıpkı fiziksel mağazalar gibi güven veren online mağazalarda yüksek kaliteli ürünlerin bulunması olası. O yüzden alışveriş yapılacak web sayfasının ya da online mağazanın güvenilir olması çok önemli. Halihazırda sıkça kullanılan e-ticaret siteleri ve güvenilirliği bilinen markaların online mağazaları bu noktada bir adım daha öne çıkıyor.

GERÇEK DIŞI FİYATLARDAN KAÇININ

İnternet üzerinde birçok mağaza ve e-ticaret sitesi satışını yaptıkları ürünlerde kendilerini diğer mağazalardan daha avantajlı kılacak indirimler yapabiliyor. Ancak indirimli fiyatın, normal fiyatın yarısı gibi çok aşağısında olduğu zamanlarda dikkatli olmak gerekiyor.

KULLANICI YORUMLARI, YENİ ALICILARIN FİKİRLERİNİ BELİRLİYOR

Özellikle fikrini kesinleştirmemiş alıcılar için kullanıcı yorumları çok değerli bir kılavuz haline geliyor. Çünkü bu yorumların içerisinde ürüne yönelik beklentiler ve beklentinin ne derece karşılandığına dair bilgiler yer alabiliyor.

WEB SAYFASINDA ÜRÜN VEYA HİZMETE DAİR DETAYLI BİLGİLER YER ALMALI

Güvenilir sayfalardan bile alışveriş yaparken istenmeyen bir ürünü satın almak mümkün. Uzun vadede iade gibi süreçlerden kaçınmak için web sayfasında yer alan detaylı bilgiler kısmını dikkatli okumak faydalı oluyor.

Kurban Bayramı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:06 Kaynak: Bültenler
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