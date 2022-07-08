BAYRAM TATİLİ YOLCULUĞUNA ÇIKANLARA EMNİYET KEMERİ UYARISI

DÜZCE'de polis, 'Bayramınız kemerli olsun' sloganıyla şehirlerarası otobüs yolcuğu yapan vatandaşlara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundu.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde uygulama yaptı. Ekipler, sürücülerin belgelerini ve kaç saat yolculuk yaptığına, otobüslerin belirlenen şartlara uygun olup olmadığını kontrol etti. Polis, 'Bayramınız kemerli olsun' sloganı kapsamında otobüste yolculuk eden vatandaşlara emniyet kemeri takma zorunluluğunu hatırlattı. Polis memuru Zeliha Sezer yolculara, "Bir trafik kazasında başınıza gelebilecek en büyük felaketlerden birisi araç içinde savrulmak ya da araç dışına savrulmaktır. Lütfen emniyet kemerlerini takınö diye uyarıda bulundu.Polis memurları, küçük çocuklara, ailelerinin trafik kurallarına uymalarını, emniyet kemerini takmadıkları zaman kendilerine verilen kırmızı düdüğü emniyet kemeri takılana kadar çalmalarını istedi.Polis memurunun uyarısının ardından yolcular emniyet kemerlerini takarak, polis memuruna teşekkür etti.