Son Dakika Haberleri: Bayram tatili yolunda kaza: 3 ölü
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Bayram tatili yolunda kaza: 3 ölü

1 saat önce

Düzce'de bayram nedeniyle memleketlerine giden ailenin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaçlık alana uçtu.

Bayram tatili yolunda kaza: 3 ölü, System.String[]
Düzce'de bayram nedeniyle memleketlerine giden ailenin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaçlık alana uçtu. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza; öğle saatlerinde D-100 Karayolu Beylice mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul'dan bayram tatili nedeniyle memleketleri Kastamonu'ya doğru Nuri Karahasan idaresindeki 10 V 4419 plakalı otomobil ile yola çıkan aile, D-100 Karayolu Beylice mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarında bulunan çöplere çarpan otomobil, yol kenarında bulunan ağaçlık alana uçtu. Kazada sürücü Nuri Karahasan'ın eşi Saadet ve kızı Yasemin Karahasan ile torunu Sude İri yaralandı. İlk müdahaleyi çevredekilerin yaptığı yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılara yardım eden Hatice Zengin Özdemir; yolda ilerlerken kazayı gördüklerini ve kazazedeleri otomobilden çıkarttıklarını belirterek, "Duman çıktığını görünce aracın yanına gittik. Yaralıların arabadan çıkmasına yardım ettik. Daha sonra 112'yi aradık. Arkada oturan kişiler yaralıydı, öndeki iki kişiyi kemer kurtardı. Herkesin emniyet kemeri takması lazım. Bu konuda bilinçli olmamız lazım" dedi.
(Selçuk Akyol/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:51 Kaynak: İHA
Düzce, Güncel
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