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Bayram tatili yolunda kaza: 4 yaralı

28 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bayram tatiline giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Bayram tatili yolunda kaza: 4 yaralı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bayram tatiline giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, Tekirdağ-Malkara karayolu üzerindeki Yenice Mahallesi mevkiinde meydan geldi. Tekirdağ'dan Malkara yönüne giden Recep Yavaş (43) yönetimindeki 34 DH 9979 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, takla attı. Araç yol kenarındaki su kanalına çarparak durdu. Kazada sürücü Recep Yavaş ve araçta bulunan eşi Sevinç Yavaş (40), çocukları Zeynep (17) ve Emircan Yavaş (16) yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Recep Yavaş, ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ailenin 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yola çıktığı öğrenildi. Kazayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.


- Malkaratekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:18 Kaynak: DHA
Tekirdağ, Malkara, Güncel
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