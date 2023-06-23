Bayram tatili yolunda zincirleme kaza: 11 araba birbirine girdi - Son Dakika
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Bayram tatili yolunda zincirleme kaza: 11 araba birbirine girdi

23.06.2023 20:02

Bursa'da 9 günlük Kurban Bayramı tatiline çıkan vatandaşlar uzun araç kuyruklar oluştururken, İzmir Yolu Caddesi'nde ise 11 araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonucu yaralanma olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluşurken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Bursa'da 9 günlük Kurban Bayramı tatiline çıkan vatandaşlar uzun araç kuyruklar oluştururken, İzmir Yolu Caddesi'nde ise 11 araç zincirleme kazaya karıştı.

11 ARAÇ KAZA YAPTI

Kaza, İstanbul-İzmir otobanı Geçit Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bayram öncesi birçok vatandaş 9 günlük tatil için yollara çıkarken, İzmir Yolu Caddesi üzerinde 11 araç sürücüsü zincirleme kazaya karıştı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza sonucu yaralanma olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluşurken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

İşte olay yerinden kareler;

Bayram tatili yolunda zincirleme kaza: 11 araç birbirine girdi
Bayram tatili yolunda zincirleme kaza: 11 araç birbirine girdi
Bayram tatili yolunda zincirleme kaza: 11 araç birbirine girdi
Bayram tatili yolunda zincirleme kaza: 11 araç birbirine girdi
Bayram tatili yolunda zincirleme kaza: 11 araç birbirine girdi
Kaynak: İHA
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