Bayram tatilinde alınan tedbirler trafik kazalarını yüzde 30 azalttı - Son Dakika
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Bayram tatilinde alınan tedbirler trafik kazalarını yüzde 30 azalttı

21.07.2022 09:35
Bayram tatilinde alınan tedbirler trafik kazalarını yüzde 30 azalttı

Erzurum il geneli polis sorumluluk bölgesinde Kurban Bayramı tatili süresince 62 ekip, 224 personel ile alınan trafik tedbirleri neticesinde trafik kazalarında yüzde 30 azaldığı belirtildi.

Erzurum il geneli polis sorumluluk bölgesinde Kurban Bayramı tatili süresince 62 ekip, 224 personel ile alınan trafik tedbirleri neticesinde trafik kazalarında yüzde 30 azaldığı belirtildi.

Erzurum il merkezi, ilçeler ve şehirlerarası yollarda Kurban Bayramı tatili boyunca, 2021 yılı Kurban Bayramı tatiline kıyasla ölümlü kazalarda yüzde 100, yaralanmalı kazalarda yüzde 40, maddi hasarlı kazalarda yüzde 20, toplam kaza sayısında ise yüzde 30 azalma meydana geldi. Geçen yıl Kurban Bayramında 3 ayrı kazada 3 vatandaş hayatını kaybetmiş, 55 kazada 110 vatandaş yaralanmıştı. Bu bayramda ise 33 kazada 41 vatandaş yaralanmış, ölümlü kaza meydana gelmedi. Toplam kaza sayısı ise 128' den 89'a geriledi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Trafik kazalarının büyük çoğunluğunun sürücü hatalarından kaynaklı olduğu gerçeğinden hareketle Erzurum Emniyet Müdürlüğü olarak bütün sürücülerin trafik kurallarına uymaları öncelikli beklentimizdir" ifadelerine yer verildi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Erzurum, Kurban, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayram tatilinde alınan tedbirler trafik kazalarını yüzde 30 azalttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayram tatilinde alınan tedbirler trafik kazalarını yüzde 30 azalttı - Son Dakika
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