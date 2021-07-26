BAYRAM TATİLİNDE BOLU DAĞI TÜNELİ'NDEN 865 BİN ARAÇ GEÇTİ - Son Dakika

KURBAN Bayramı tatilinde TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminden 9 günde 865 bin araç geçti.

Kurban Bayramı tatilinde, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nden çift yönlü olarak 865 bin araç geçiş yaptı. Araçların 500 bini Ankara istikametine giderken, 365 bini ise İstanbul istikametine gitti. Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı'nda bayram tatilinde bölgede tedbir alan polis, jandarma ve Karayolları ekipleri bayram tatili süresince 3 bin 397 personelle 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptı.