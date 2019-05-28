Bayram tatilinde drone ile trafik denetimleri gerçekleştirilecek

Giresun'da, Ramazan Bayramı tatili süresince kara yollarında drone ile denetimlerin gerçekleştirileceği bildirildi.

Giresun'da, Ramazan Bayramı tatili süresince kara yollarında drone ile denetimlerin gerçekleştirileceği bildirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, trafiğin yoğun olduğu güzergahlar ile kavşaklarda kazaların önlenmesi ve meydana gelebilecek kazalarda can kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla havadan da denetimlerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Ramazan Bayramı tatili sürecinde de havadan, araç sürücülerinin sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtlarının uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama ve yakın takip hususlarında özel denetimlerinin yapılacağı aktarıldı.

Drone ile 1-27 Mayıs arasında yapılan denetimlerde ise 101 araç sürücüsüne 19 bin 114 lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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