Son Dakika Haberleri: Bayram tatilinde drone ile trafik denetimleri gerçekleştirilecek
Son Dakika Güncel Haber

Bayram tatilinde drone ile trafik denetimleri gerçekleştirilecek

3 saat önce

Giresun'da, Ramazan Bayramı tatili süresince kara yollarında drone ile denetimlerin gerçekleştirileceği bildirildi.

Bayram tatilinde drone ile trafik denetimleri gerçekleştirilecek, System.String[]
Giresun'da, Ramazan Bayramı tatili süresince kara yollarında drone ile denetimlerin gerçekleştirileceği bildirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, trafiğin yoğun olduğu güzergahlar ile kavşaklarda kazaların önlenmesi ve meydana gelebilecek kazalarda can kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla havadan da denetimlerin gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, Ramazan Bayramı tatili sürecinde de havadan, araç sürücülerinin sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtlarının uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama ve yakın takip hususlarında özel denetimlerinin yapılacağı aktarıldı.
Drone ile 1-27 Mayıs arasında yapılan denetimlerde ise 101 araç sürücüsüne 19 bin 114 lira para cezası uygulandığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:30 Kaynak: AA
Giresun, Ramazan Bayramı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! İstanbul'da Alibeyköy Barajı'na giren 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı Sigortacılardan aracıyla bayram tatiline çıkacaklara uyarı: Poliçelerinizi kontrol edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe Harekatı mesajı Kiraz ihracatında yüzde 20 artış bekleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 15:07:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayram tatilinde drone ile trafik denetimleri gerçekleştirilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]