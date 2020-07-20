Bayram tatilinde hırsız önlemi - Son Dakika

Bayram tatilinde hırsız önlemi

Kurban Bayramı öncesi tatile giden vatandaşların hırsızlara karşı neler yapmaları gerektiğini anlatan ZekiDoor Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Aydın, kapı alacak vatandaşların da nelere dikkat etmesi gerektiğini açıkladı.

Kurban Bayramı öncesi tatile giden vatandaşların hırsızlara karşı neler yapmaları gerektiğini anlatan ZekiDoor Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Aydın, kapı alacak vatandaşların da nelere dikkat etmesi gerektiğini açıkladı.

Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı


Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tatile giden vatandaşların hırsızlara karşı neler yapmaları gerektiğini ZekiDoor Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Aydın anlattı. Kurban Bayramı'nda memlekete veya tatile gitmeden önce bazı vatandaşlar kapılarını değiştirirken neler yapmaları gerektiğini de açıklayan Aydın, ucuz kapı almaktansa alarm ve extra kilit ile mevcut kapıların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kapı alınırken sanıldığının aksine alttan kilit mekanizmasının hırsızların işini daha kolaylaştırdığı öğrenildi. Hırsızlar alt kilit sistemininde tüm mekanizmayı açmayı başarabiliyor. Bunun için alt kilit sistemine sahip kapılar alınması önerilmiyor.


Ürettikleri kapıları levye ve çekiç ile kırmayı deneyen Aydın, müşterilerinin kapı satın alırken kapıyı üst kısımlarından tutup sallamayı denemelerini tavsiye etti. Aydın, kapının alt kısmı sallanıyorsa kapının içinin boş olduğu ve güvenliksiz olduğunun kolaylıkla anlaşılabileceğini anlattı.


"Açılmayacak kapı yok, sadece iyi ve kötü kapı vardır"


Kurban Bayramı'nda vatandaşların güvenle kapılarını kilitleyip tatile çıkmak istediklerini ifade eden Aydın, "Açılmayacak kapı yok, sadece iyi ve kötü kapı vardır. Vatandaşlarımız da aslında bu durumun farkında. Kapı alırken bazen bütçemiz yetmiyor iyi kapı alamıyoruz. Bütçe yetmeyince kötü kapı almaktansa mevcut kapıyı kilitler ile takviye edip devam edelim. İyi kapıyı alamıyorsak ucuz kapı almayalım. Özel ölçüler ile çalışan betonsuz ve kaynaksız montaj yapabilen, duvarla beton arasında hiç boşluk olmayacak, çelik ile duvarın bileşim noktası sıfır olacak. Arasında hiçbir dolgu malzemesi olmayacak. Anahtar kısmında özel zırlar kullanılması gerekiyor. Üst katlar emniyetlerine daha çok dikkat etmeliler. Hırsızlıklar genelde üst katlarda olur. Üst kattakilerin daha çok korkması gerekiyor. Kapı caydırıcı olmalı, hırsız cahil değildir. O da işinin uzmanı, biliyor hangi kapıyı açabileceğini. İyi bir kapı alırsanız bunun açılması zaman ister, hiçbir hırsız bunu göze almaz. İyi bir kapıya 4 ile 6 bin TL arası sahip olabilirsiniz" dedi. - İSTANBUL

Kurban Bayramı, Zeki Aydın, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 19:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayram tatilinde hırsız önlemi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:37 Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü 23:19 Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler 23:13 Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 20:37 AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak 20:31 Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü 20:29 Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 16:55 Zonguldak'ın Devrek ilçesinde vaka sayıları artınca Kaymakam'dan uyarı geldi: Tedbirlere uyun 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 13:38 Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı 12:42 Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi 12:21 ASELSAN'ın geliştirdiği milli telsizin ilk teslimatı TSK'ya yapıldı
Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü
23:37
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler
23:19
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
23:13
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
20:37
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
20:31
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
20:29
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
17:10
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde vaka sayıları artınca Kaymakam'dan uyarı geldi: Tedbirlere uyun
16:55
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
15:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2020 01:58:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayram tatilinde hırsız önlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]