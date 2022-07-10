Bayram tatilinde kaybolan minik Utku'nun cansız bedeni denizden çıkarıldı! Ailesi feryat figan...

İstanbul'da ikamet eden 10 yaşındaki Utku Göçer, annesiyle birlikte bayram tatili için memleketi Artvin'in Kemalpaşa ilçesine arkadaşlarıyla girdiği denizde kayboldu.

CANSIZ BEDENİ DENİZDEN ÇIKARTILDI

Hopa Sahil Güvenlik, Hopa Deniz Polisi, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışması sonucunca çocuğun cansız bedeni denizden çıkartıldı. 10 yaşındaki Göçer'in cenazesi Hopa Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, daha sonra otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

AİLENİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Ekipler tarafından denizden çıkartılan minik Utku'nun cansız bedenini gören ailesinin feryadı yürekleri dağladı. Etraftakiler tarafından güçlükle sakinleştirilen baba Mehmet Göçer ve anne Ayşe Göçer gözyaşlarına boğuldu. - ARTVİN