Bayram tatilinde kaybolan minik Utku'nun cansız bedeni denizden çıkarıldı! Ailesi feryat figan... - Son Dakika
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Bayram tatilinde kaybolan minik Utku'nun cansız bedeni denizden çıkarıldı! Ailesi feryat figan...

10.07.2022 12:19

Artvin'in Kemalpaşa ilçesine bayram tatili için gelen 10 yaşındaki Utku Göçer, arkadaşlarıyla birlikte girdiği denizde dün akşam saatlerinde kaybolmuştu. Ekipler tarafından yapılan arama kurtarma çalışması sonucunda küçük çocuğun cansız bedeni denizden çıkartıldı. Baba Mehmet Göçer ve anne Ayşe Göçer gözyaşlarına boğuldu.

İstanbul'da ikamet eden 10 yaşındaki Utku Göçer, annesiyle birlikte bayram tatili için memleketi Artvin'in Kemalpaşa ilçesine arkadaşlarıyla girdiği denizde kayboldu.

CANSIZ BEDENİ DENİZDEN ÇIKARTILDI

Hopa Sahil Güvenlik, Hopa Deniz Polisi, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışması sonucunca çocuğun cansız bedeni denizden çıkartıldı. 10 yaşındaki Göçer'in cenazesi Hopa Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, daha sonra otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

AİLENİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Ekipler tarafından denizden çıkartılan minik Utku'nun cansız bedenini gören ailesinin feryadı yürekleri dağladı. Etraftakiler tarafından güçlükle sakinleştirilen baba Mehmet Göçer ve anne Ayşe Göçer gözyaşlarına boğuldu. - ARTVİN

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Artvin'de denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu Artvin'de denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu Denizde kaybolan 10 yaşındaki Utku'nun cansız bedeni bulundu Denizde kaybolan 10 yaşındaki Utku'nun cansız bedeni bulundu
Kaynak: İHA

Kemalpaşa, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayram tatilinde kaybolan minik Utku'nun cansız bedeni denizden çıkarıldı! Ailesi feryat figan... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayram tatilinde kaybolan minik Utku'nun cansız bedeni denizden çıkarıldı! Ailesi feryat figan... - Son Dakika
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