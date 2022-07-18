Bayram tatilinde Kocaeli sahillerinde boğulma tehlikesi geçiren 414 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Bayram tatilinde Kocaeli sahillerinde boğulma tehlikesi geçiren 414 kişi kurtarıldı

18.07.2022 13:18
Bayram tatilinde Kocaeli sahillerinde boğulma tehlikesi geçiren 414 kişi kurtarıldı

Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, Kurban Bayramı tatili süresince boğulma tehlikesi geçiren 414 kişiyi kurtardı.

Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, Kurban Bayramı tatili süresince boğulma tehlikesi geçiren 414 kişiyi kurtardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekiplerinin, denize giren vatandaşların güvenliği için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere KOSKEM'in görev alanlarındaki plajlarda her yıl binlerce kişinin boğulmaktan kurtarıldığı aktarılan açıklamada, "Kurban Bayramı tatili nedeniyle en yoğun günlerini geçiren sahillerden Cebeci'de 172, Kovanağzı'nda 17, Kumcağız'da 105, Kerpe'de 29, Sarı su'da 19, Seyrek'te 12, Bağırganlı'da 33, Karamürsel'de 23 ve Bayramoğlu'nda 4 kişi olmak üzere toplam 414 vatandaş boğulmaktan kurtarıldı." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca KOSKEM görev bölgelerinde 71 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verildiği belirtilen açıklamada, KOSKEM ekiplerinin, göreve başladıkları 15 Haziran'dan itibaren ise 757 kişiyi boğulmaktan kurtardığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bayram tatilinde Kocaeli sahillerinde boğulma tehlikesi geçiren 414 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayram tatilinde Kocaeli sahillerinde boğulma tehlikesi geçiren 414 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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