Bayram tatilinde köyünde çizdiği afişlerle sigaranın zararlarına dikkati çekti - Son Dakika

Çalışmasının amacını anlatan Enise Özer, sigara içenlerin bundan zarar görerek hastaneye gitmek zorunda kalmaları ve yere atılan izmaritler nedeniyle üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Defterine çizdiği "sigara içilmez" afişlerini mahallenin direklerine ve bahçe çitlerine asan Özer, farkındalık çalışmasıyla da köy sakinlerinden takdir topladı.

Tatili geçirmek için ailesiyle Dikmen Mahallesi'nde yaşayan dedesinin evine giden Enise Özer, sigara kullananları görünce tütün ürünlerinin zararlarını anlatan çalışma yaptı.

Sakarya 'nın Hendek ilçesinde Kurban Bayramı tatilini geçirmek için gittiği köyünde sigaranın sağlığa zararlarını anlatmak isteyen 7 yaşındaki kız çocuğu, defterine çizerek hazırladığı afişleri mahallenin çeşitli bölgelerine astı.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 01:57

Kaynak: AA

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