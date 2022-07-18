Huzurlu ve güvenli bir tatil süreci yaşandığını kaydeden Vali Çelik, trafik kurallarına uyan vatandaşlara ve bayramı görev başında geçiren kolluk birimlerine teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bayram tatilinde Kütahya'ya 722 bin 404 araç giriş yaptı - Son Dakika

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