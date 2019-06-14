Bayram tatilinde milli park ziyaretçisi 4 milyonu aştı
1 saat önce
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün koruması altındaki milli parklar ve tabiat parkları, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatilde 4 milyon 61 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:33
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