Son Dakika Haberleri: Bayram tatilinde milli park ziyaretçisi 4 milyonu aştı
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Bayram tatilinde milli park ziyaretçisi 4 milyonu aştı

1 saat önce

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün koruması altındaki milli parklar ve tabiat parkları, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatilde 4 milyon 61 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Bayram tatilinde milli park ziyaretçisi 4 milyonu aştı, System.String[]
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün koruması altındaki milli parklar ve tabiat parkları, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatilde 4 milyon 61 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:33 
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ramazan Bayramı, Ekonomi
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