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Bayram tatilinde Nevşehir'e 1 milyon 782 bin 909 araç giriş çıkış yaptı - Son Dakika

Bayram tatilinde Nevşehir'e 1 milyon 782 bin 909 araç giriş çıkış yaptı

26.07.2021 16:31
Bayram tatilinde Nevşehir'e 1 milyon 782 bin 909 araç giriş çıkış yaptı, System.String[]

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini içine alan Nevşehir'e Kurban Bayram tatili süresinde 1 milyon 782 bin 909 aracın giriş çıkış yaptığı bildirildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini içine alan Nevşehir'e Kurban Bayram tatili süresinde 1 milyon 782 bin 909 aracın giriş çıkış yaptığı bildirildi.

9 günlük bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Nevşehir il merkezi ile Ürgüp ve Avanos ilçeleri başta olmak üzere farklı yerleşim birimlerine yapılan araç giriş çıkışlarının Plaka Tanıma Sistemi (PTS) verileri paylaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 17 Temmuz'da başlayıp 25 Temmuz'a kadar süren Kurban Bayramı tatili süresince il ve ilçe merkezlerine 1 milyon 782 bin 909 araç giriş çıkış yaptı.

Bayram tatili döneminde yapılan trafik denetimlerinde ise 13 bin 76 aracın kontrol edildiği, 3 bin 907 araç sürücüsüne işlem yapılarak 35 aracın trafikten men edildiği kaydedildi.

Nevşehir, Türkiye, Kurban, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayram tatilinde Nevşehir'e 1 milyon 782 bin 909 araç giriş çıkış yaptı - Son Dakika


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