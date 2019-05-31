Bayram tatilinde otel hijyenine dikkat

Bayram tatili yaklaşırken otel, motel, konuk evi gibi işletmeler, doluluk sebebiyle tam kapasite hizmet vermeye hazırlanıyor.

Bayram tatili yaklaşırken otel, motel, konuk evi gibi işletmeler, doluluk sebebiyle tam kapasite hizmet vermeye hazırlanıyor. Ev dışı tüketim sektöründe işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Eczacıbaşı Profesyonel, gelecek yoğun günlerde tasarruflu ve mükemmel hijyen sağlamak adına tavsiyelerde bulundu.



Bayram tatilinin yaklaşması ile birlikte tesislerdeki yoğunluk da artıyor. Ev dışı tüketim sektöründe özellikle otel, motel ve konuk evi gibi işletmelerde hijyen ortamı oluşturmak, sağlığın korunmasına da katkı sağlıyor. Eczacıbaşı Profesyonel (EP), gelecek yoğun günlerde tasarruflu ve mükemmel hijyen sağlamak adına tavsiyelerde bulundu.



Yoğun geçen sezonda mükemmel hijyenin zorunlu olduğuna vurgu yapan EP Akademi, "İyi hijyen uygulamaları tatil için kaldığımız mekanlarda yalnızca mikropları yok etmek değil, sürekli olarak yapılan işlemlerle tekrar kirlenmeyi önlemek ve sağlıklı ortamın sürekli korunmasını sağlamakla mümkün oluyor. Bir otel odasında sıklıkla temas edilen elektrik düğmeleri, kapı kolları, TV kumandaları gibi yüzeyler mutlaka etkili temizlik ürünleriyle dezenfekte edilmeli. Kirlilik oranının daha yüksek olduğu banyo ve tuvalet gibi alanların ise bu alanlara özel ürünlerle temizlenmesi gerekiyor" dedi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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