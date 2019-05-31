Bayram tatilinde sağanak geçişlerine dikkat
1 saat önce
Ramazan Bayramı tatilinde Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, İç Ege ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde öğleden sonraları kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak geçişleri tahmin ediliyor.
Ramazan Bayramı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:28
tatilinde Karadeniz
'in iç kesimleri, İç Anadolu
'nun kuzeyi, İç Ege
ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde öğleden sonraları kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak geçişleri tahmin ediliyor.
Bayram nedeniyle ülkesine dönen Suriyeli sayısı 20 bini aştı
Domatesin fiyatı dibi gördü, üretici önlem istedi
Bakan Pakdemirli'den çiftçilere bayram müjdesi: 170 bin çiftçiye 2 milyar lira ödenecek
Günde 800 adet nargile lülesi yapıp yurt dışına satıyor