Son Dakika Haberleri: Bayram tatilinde sağanak geçişlerine dikkat
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Bayram tatilinde sağanak geçişlerine dikkat

1 saat önce

Ramazan Bayramı tatilinde Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, İç Ege ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde öğleden sonraları kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak geçişleri tahmin ediliyor.

Bayram tatilinde sağanak geçişlerine dikkat, System.String[]
Ramazan Bayramı tatilinde Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, İç Ege ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde öğleden sonraları kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak geçişleri tahmin ediliyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:28 
Ege, Ramazan Bayramı, Karadeniz, İç Anadolu, Ekonomi
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