Bayram tatilinde 'Tarihi Çeşnigir Köprüsü'ne ziyaretçi ilgisi - Son Dakika

Bayram tatilinde 'Tarihi Çeşnigir Köprüsü'ne ziyaretçi ilgisi

- Kırıkkale'deki cam seyir terasın manzarasına doyamadı

-Bayram ziyaretçileri Çeşginir'e hayran kaldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de turizme kazandırılan Selçuklular Döneminde yapılan Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu, Kurban Bayramı tatilinde de vatandaşlardan ilgi gördü.

Kırıkkale'de Kızılırmak Nehri üzerinde 13. yüzyılda Selçuklular döneminde yapılan Çeşnigir Köprüsü, görsel güzelliği ve doğasıyla ziyaretçilerini etkiliyor. Asırlara meydan okuyan köprü, Kırıkkale Valiliği tarafından turizme kazandırılmasının ardından kısa sürede bölgenin göz bebeği haline dönüştü. Kurban Bayramı tatilinde de hem Kırıkkale'den hem de çevre illerden günübirlik olarak buraya gelen vatandaşlar, bölgede yoğunluk oluşturdu. Doğal güzelliğinin yanı sıra bölgenin tarihi zenginliği ile bütünleşen ve kısa süre önce ziyarete açılan Cam Seyir Terası da gelenlerden tam not alıyor. Aile ve arkadaşlarıyla birlikte bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, tarihi yerde fotoğraf çektirerek anı da ölümsüzleştiriyor.

"Mutlaka herkesin görmesi gereken bir yer"

Cam terası sosyal medya paylaşımları ve yapılan haberlerden duyduğunu dile getiren Emrullah Ulaş, "Buraya Ankara'dan geldik. Bayramı sadece Akdeniz sahili olarak düşünmedik, ailemizle tatili burada geçiriyoruz. Buranın öncesinde çok fazla gelinebilecek bir yer olmadığını düşünmüştüm. Ancak geldiğimizde bu fikrimizin yanlış olduğunu gördüm. Çok güzel ve mutlaka herkesin görmesi gereken bir yer diye düşünüyorum. Teknoloji ve doğanın birleşmesi bir yer. Tesiste fiyatlar da çok uygun. Bu yönüyle de dikkat çekebilecek bir yer diye düşünüyorum" dedi.

"Kırıkkale'ye turizm cenneti kazandırılmış"

Antalya'dan arkadaşlarıyla birlikte bayram dolayısıyla geldiklerini kaydeden Samet Toğmak ise, "Uzun süredir Kırıkkale'ye gelmemiştim. Misafirlerim ve benim için gezilebilecek çok güzel bir yer olmuş. Kırıkkale'ye turizm atılımı yapılmış güzel bir cennet kazandırılmış. Böylece Kırıkkale'yi daha güzel gösterebileceğiz. Geçen yıl böyle bir yer yoktu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.