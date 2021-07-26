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Bayram tatilinde Tokat Şehir Müzesi'ni 6 bin 500 kişi gezdi - Son Dakika

Bayram tatilinde Tokat Şehir Müzesi'ni 6 bin 500 kişi gezdi

26.07.2021 16:05
Bayram tatilinde Tokat Şehir Müzesi'ni 6 bin 500 kişi gezdi, System.String[]

Tokat Belediyesi tarafından iki yıl önce açılan Tokat Şehir Müzesi'ni, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 6 bin 500 kişi gezdi.

Tokat Belediyesi tarafından iki yıl önce açılan Tokat Şehir Müzesi'ni, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 6 bin 500 kişi gezdi.

Tokat'ta, 900 adımda 900 yıllık tarihi içinde barındıran Sulusokak bölgesinde, restorasyon ve düzenleme çalışmalarının tamamlanması ile birlikte bölge turistlerin uğrak noktası oldu.

Bölgede bulunan Tokat Belediyesi Şehir Müzesi ise kentin tarihi dokusunu ve geçmişin izlerini yansıtıyor. Müzede, eski Tokat esnafının bal mumu heykelleri, eski halı dokuma tezgahları, eski evlerde kullanılan bakır kaplar ve eşyalar ile Tokat'ı anlatan tarihi fotoğraflar yer alıyor.

Yaklaşık 500 yıllık kent tarihinin sergilendiği Şehir Müzesi'ni, bayram tatili sürecinde yaklaşık 6 bin 500 kişi ziyaret etti.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Belediyesi Şehir Müzesi içinde 11 bin parça tarihi eserin yer aldığını ve turistlerin uğrak mekanlarından biri olduğunu belirtti.

"Müze, bayramın birinci günü hariç tatil süresince ziyaretçi akınına uğradı." diyen Eroğlu, "Bayram tatili süresince Şehir Müzemizi yaklaşık 6 bin 500 kişi ziyaret etti. Müzemize her geçen gün daha çok ziyaretçi akını oluyor. Sulusokak bölgemizdeki restorasyon çalışmalarımızın da tamamlanması ile Tokat da yerli ve yabancı turistlerin uğrak bölgesi oldu." ifadelerini kullandı.

Şehir Müzesi'ni 2019 yılında açtıklarını aktaran Eroğlu, "İçeriye girdiğiniz zaman farklı bir dünyaya girmiş oluyorsunuz. Bir anda eski Tokat'ı görüyorsunuz. Eski Tokat'ın çarşılarını görüyorsunuz. Eski Tokat'ta insanların kullandıkları giysiler, mutfak gereçleri, kullandıkları masa örtüleri, yatak örtüleri gibi birçok detay var. Yani bir anda tarih yolculuğuna çıkmış oluyorsunuz. Şehrimize ait çok eski, dijital resimlerin olduğu bir alanımız var. Alt katımıza indiğinizde müthiş bir Osmanlı çarşısı ile karşılaşıyorsunuz. Biz orada 15. yüzyıla ait bir çarşı oluşturduk." diye konuştu.

Müzede 14 dükkan olduğunu belirten Eroğlu, şunları söyledi:

"O dönemde insanlar geçimlerini nasıl sağlıyor, hangi esnaf dalları o dönemde etkin, onları görüyorsunuz. Bir tarafta yazmacı var, diğer tarafta yemenici var, urgancı var. Hemen onun biraz yanına gidiyorsunuz, demirci var. O 14 tane dükkanda o esnafın da bal mumu heykeli var. Yine o katımızda Tokat'ın mutfağı var. Üçüncü katımızda ise o dönemlerde kullanılan araç gereçler, giydikleri elbiseler ve bununla beraberde önemli şahsiyetlerin de bal mumu heykelleri var. Tokat ve ilçelerinin önemli eserlerinin maket şeklinde toplandığı bir alan mevcut. Herkesi tarih kokan şehrimize, Tokat'ımıza bekliyoruz."

Tokat Belediyesi, Kurban Bayramı, Bayram, Tokat, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bayram tatilinde Tokat Şehir Müzesi'ni 6 bin 500 kişi gezdi - Son Dakika


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