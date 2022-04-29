Bayram tatilinde toplu ulaşım 4 gün ücretsiz - Son Dakika
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Bayram tatilinde toplu ulaşım 4 gün ücretsiz

29.04.2022 12:34
Bayram tatilinde toplu ulaşım 4 gün ücretsiz

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 3 günlük Ramazan bayramında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB),   1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 3 günlük Ramazan bayramında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 2-3-4 Mayıs Ramazan Bayramı tatilinde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

İBB'den yapılan açıklamada, " İETT, otobüs hatları ile metrobüste 3 günlük bayram boyunca Cumartesi günü planına göre sefer düzenleyecek. Garajlarda yedek otobüs ve şoför bulundurulacak. Gerekli olduğu hallerde ek seferlerle yolcu yoğunluğuna anında müdahale edilecek. Güvenli ve konforlu yolculuk sağlanması açısından araç ve şoför yetkinliği kontrolleri aralıksız devam edecek. Yolcu mağduriyeti oluşmaması için,  güzergah ve durak alanlarında da kontroller sağlanacak. İETT, Bayram sonrası 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri ise normal hafta içi sefer düzenine göre seferler yapılacak. Garajlarda ve yoğun peronlarda yedek araçlar bulundurulacak, gerekli hallerde ek seferler düzenlenecek.  Metro İstanbul ile Şehir Hatları'nda ise 1-4 Mayıs tarihleri arısında hafta sonu sefer tarifesi uygulanacak. Bayram boyunca M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro; T1, T4, T5 tramvay ve F1 füniküler hatlarımızda seferler 02.00'ye kadar devam edecek. Yine yolcu yoğunluğuna göre gerekli hallerde ek seferler konulacak" denildi.

 


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Kaynak: DHA

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