Bayram tatilinde trafik denetimleri artırılıyor - Son Dakika
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Bayram tatilinde trafik denetimleri artırılıyor

28.04.2022 17:16
Bayram tatilinde trafik denetimleri artırılıyor

Ramazan Bayramı'nda şehir içi ve şehirlerarası yollarda oluşacak trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi ve trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla emniyet güçleri genişletilmiş tedbirler alacak.

Ramazan Bayramı'nda şehir içi ve şehirlerarası yollarda oluşacak trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi ve trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla emniyet güçleri genişletilmiş tedbirler alacak.

Ramazan Bayramı tatili süresince trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirerek ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi için hız ihlalleri başta olmak üzere, taşıt kullanma süreleri, şerit kullanma, hatalı dönüşler, yakın takip ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlama gibi kural, yasaklama ve kısıtlamalara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hazırlıklar başladı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ramazan Bayramı tatilinin başlangıcı olan 29 Nisan'dan 9 Mayıs'a kadar Eskişehir'de bulunan tüm devlet ve il yollarında planlanan trafik tedbirlerinin uygulanılacağı duyuruldu.

Denetim sürecinde trafik ekipleri özellikle kazaların yoğun olarak meydana geldiği yol kesimlerinde görevlendirilerek, kazalara sebep olan kural ihlallerinin en aza indirilmesi sağlanacak. Ayrıca Eskişehir'de bulunan şehirlerarası otobüs terminaline giriş ve çıkış yapan bütün otobüs ve şoförlerinin araç kullanma süreleri ile hız limitlerine uymaları konusunda takograflarında gerekli kontrolleri yapılacak, otobüslerde emniyet kemeri kullanımına yönelik olarak denetimlere ağırlık verilerek yolculara bilgilendirmeler yapılacağı öğrenildi. Şehir içi ve şehirlerarası otobüs şoförleri üzerinde ise "Algılanan Yakalanma Riski Duygusu" geliştirilmesi amacıyla otobüslerde sivil personel görevlendirilerek denetimler yapılacak.

Şehir içinde özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik denetimlere ağırlık verilerek, alışveriş veya ziyaret amacıyla il merkezinde yaya olarak bulunan vatandaşların trafik güvenliği sağlanacak.

Vatandaşların rahatsızlığını önlemek amacıyla ise modifiye edilmiş araç, uygunsuz egzoz ve ışık donanımları ile harici ses sistemleri kullanımlarının önlenmesi için, trafik ekiplerinin yanı sıra diğer genel hizmet personelleri de uygulamalar yapılacak. - ESKİŞEHİR

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Bayram yolculukları öncesi emniyet kemeri uyarısı Bayram yolculukları öncesi emniyet kemeri uyarısı Bayram öncesi giyim işletmelerinde yoğunluk Bayram öncesi giyim işletmelerinde yoğunluk

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Ramazan Bayramı, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayram tatilinde trafik denetimleri artırılıyor - Son Dakika


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