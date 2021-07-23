Bayram tatilinde vatandaşlar Harput'a akın etti - Son Dakika

Bayram tatilinde vatandaşlar Harput'a akın etti

ELAZIĞ - Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Elazığ'ın turizmde göz bebeği konumunda yer alan medeniyetler beşiği tarihi Harput Mahallesi'ne akın etti.

Kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan ve medeniyetler beşiği olarak bilinen tarihi ve dini açıdan önemli bir değeri olan Harput Mahallesi, bayramda ziyaretçi akınına uğradı. Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, gurbetçiler ve yerli turistler, tarihi mahalleye akın etti. Ziyaret edenler, hem serin havanın hem de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Harput Mahallesi'ndeki Pisa kulesinden bile daha fazla eğikliği tescillenen eğri minaresinden, Harput Kalesine kadar, cami, türbe ile tarihi birçok yapıyı görme ve gezme şansı buldu. Bazı vatandaşlar ise piknik alanlarında mangal yaparak tatilin keyfini çıkardı.

Mersin'in Anamur ilçesinden geldiğini belirten Mustafa Tunç, "Çocuklarla bayram gezisine geldik. Harput'un meşhur olduğunu söylediler. Kalesini gezeceğiz. Bayram bizim için fırsat. Her tarafı görmek iyi bir şeydir" dedi.

Fransa'dan geldiklerini aktaran Necati Tuncer, "Bayram dolayısıyla Harput'u gezemeye geldik. Memleket özlemi bizim için çok önemli. 43 yıldır oradayım. Harput çok güzel. Şehre göre burası çok serin. Hem rahat hem de huzur verici bir yer. Harput'umuz başkadır" diye konuştu.

Hasan Yasul ise "Bayram dolasıyla biz Harput'a geldik. Harput serin ve güzel. Tarihi yerler var. Gezilecek, görülecek yerler var. bayramdan dolayı burayı tercih ettik. Aşağı göre daha serin. Havası ve ortamı güzel. Harput'u gezip görmek lazım" şeklinde konuştu.