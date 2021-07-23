Üye Girişi
Bayram tatilinde vatandaşlar Harput'a akın etti - Son Dakika

Bayram tatilinde vatandaşlar Harput'a akın etti

23.07.2021 11:26

Bayram tatilinde vatandaşlar Harput'a akın etti Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Elazığ'ın turizmde göz bebeği konumunda yer alan medeniyetler beşiği tarihi Harput Mahallesi'ne akın etti.

Bayram tatilinde vatandaşlar Harput'a akın etti

ELAZIĞ - Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Elazığ'ın turizmde göz bebeği konumunda yer alan medeniyetler beşiği tarihi Harput Mahallesi'ne akın etti.

Kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan ve medeniyetler beşiği olarak bilinen tarihi ve dini açıdan önemli bir değeri olan Harput Mahallesi, bayramda ziyaretçi akınına uğradı. Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, gurbetçiler ve yerli turistler, tarihi mahalleye akın etti. Ziyaret edenler, hem serin havanın hem de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Harput Mahallesi'ndeki Pisa kulesinden bile daha fazla eğikliği tescillenen eğri minaresinden, Harput Kalesine kadar, cami, türbe ile tarihi birçok yapıyı görme ve gezme şansı buldu. Bazı vatandaşlar ise piknik alanlarında mangal yaparak tatilin keyfini çıkardı.

Mersin'in Anamur ilçesinden geldiğini belirten Mustafa Tunç, "Çocuklarla bayram gezisine geldik. Harput'un meşhur olduğunu söylediler. Kalesini gezeceğiz. Bayram bizim için fırsat. Her tarafı görmek iyi bir şeydir" dedi.

Fransa'dan geldiklerini aktaran Necati Tuncer, "Bayram dolayısıyla Harput'u gezemeye geldik. Memleket özlemi bizim için çok önemli. 43 yıldır oradayım. Harput çok güzel. Şehre göre burası çok serin. Hem rahat hem de huzur verici bir yer. Harput'umuz başkadır" diye konuştu.

Hasan Yasul ise "Bayram dolasıyla biz Harput'a geldik. Harput serin ve güzel. Tarihi yerler var. Gezilecek, görülecek yerler var. bayramdan dolayı burayı tercih ettik. Aşağı göre daha serin. Havası ve ortamı güzel. Harput'u gezip görmek lazım" şeklinde konuştu.

Bayram tatilinde vatandaşlar Harput'a akın etti
Bayram tatilinde vatandaşlar Harput'a akın etti
Bayram tatilinde vatandaşlar Harput'a akın etti
Bayram tatilinde vatandaşlar Harput'a akın etti

Elazığ, Bayram, Harput, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayram tatilinde vatandaşlar Harput'a akın etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ünlü rockçı Eric Clapton'dan, aşı çıkışı! Zorunlu tutulan salonlarda konser vermeyeceğini söyledi 12:31 Ünlü rockçı Eric Clapton'dan, aşı çıkışı! Zorunlu tutulan salonlarda konser vermeyeceğini söyledi Turistlerin Antalya'ya akın etmesi vaka sayılarını arttırdı! Bir ayda yüzde 100'lük artış yaşandı 12:21 Turistlerin Antalya'ya akın etmesi vaka sayılarını arttırdı! Bir ayda yüzde 100'lük artış yaşandı Beşiktaş, ünlü futbolcu Diego Godin'i kadrosuna dahil etmeye çok yakın 11:56 Beşiktaş, ünlü futbolcu Diego Godin'i kadrosuna dahil etmeye çok yakın
Karısının taciz edildiğini gören adam, öfkeden çıldırdı! Taksim'de yaşanan dehşet anları kamerada 11:17 Karısının taciz edildiğini gören adam, öfkeden çıldırdı! Taksim'de yaşanan dehşet anları kamerada Yardımsever görünmeye çalışıp kendini çamura bulayınca işinden oldu! Kanal o muhabirin işine son verdi 11:05 Yardımsever görünmeye çalışıp kendini çamura bulayınca işinden oldu! Kanal o muhabirin işine son verdi Hakkı Bulut'tan sert Reynmen çıkışı: Müziğimi alıp üzerine söz yazmış, şikayet ettim 10:55 Hakkı Bulut'tan sert Reynmen çıkışı: Müziğimi alıp üzerine söz yazmış, şikayet ettim
Fenerbahçe 4 futbolcu ile yollarını ayırdığını duyurdu! 10:00 Fenerbahçe 4 futbolcu ile yollarını ayırdığını duyurdu! Türkiye'de vakalardaki yükseliş dünya gündemine oturdu! Reuters manşetine taşıdı: Türkiye'de koronavirüs vakaları Mayıs ayının ortalarındaki seviyede 08:52 Türkiye'de vakalardaki yükseliş dünya gündemine oturdu! Reuters manşetine taşıdı: Türkiye'de koronavirüs vakaları Mayıs ayının ortalarındaki seviyede

Son Dakika Haberleri
12:33 Kılıçdaroğlu'nun "Suriyelileri uğurlayacağız" sözlerinden sonra akıllara gelen sorulara Gazeteci Çetiner Çetin cevap aradı
12:29 Türk sevgilisinden gündem olan Lewis Hamilton itirafları: Benden fantezisi için sekreter kılığına girmemi istedi
12:21 Turistlerin Antalya'ya akın etmesi vaka sayılarını arttırdı! Bir ayda yüzde 100'lük artış yaşandı
12:11 6 yaşındaki Cesur'un ölümü yürek yaktı! Yanan kamyonetin kasasında can verdi
11:56 Beşiktaş, ünlü futbolcu Diego Godin'i kadrosuna dahil etmeye çok yakın
11:34 Hıncal Uluç'tan Fatih Terim ve yardımcılarına zehir zemberek sözler, Acun Ilıcalı'ya da gönderme yaptı
11:22 Yok artık dedirtti! Korona testi pozitif çıkınca karısının pasaportunu kullanarak uçağa bindi
11:12 Transfer sağlanamayınca Slavia Prag'ın Başkanı ayarı kaçırdı! Galatasaray'ın Stanciu teklifini resmen alaya aldı
11:00 Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle takipçilerine şov yaptı
10:56 Son Dakika: Cumhurbaşkanı, selin vurduğu Rize'ye gidiyor; kriz merkezinde inceleme yapacak
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "Suriyelileri uğurlayacağız" sözlerinden sonra akıllara gelen sorulara Gazeteci Çetiner Çetin cevap aradı         
12:33
Türk sevgilisinden gündem olan Lewis Hamilton itirafları: Benden fantezisi için sekreter kılığına girmemi istedi Türk sevgilisinden gündem olan Lewis Hamilton itirafları: Benden fantezisi için sekreter kılığına girmemi istedi         
12:29
6 yaşındaki Cesur'un ölümü yürek yaktı! Yanan kamyonetin kasasında can verdi 6 yaşındaki Cesur'un ölümü yürek yaktı! Yanan kamyonetin kasasında can verdi         
12:12
Hıncal Uluç'tan Fatih Terim ve yardımcılarına zehir zemberek sözler, Acun Ilıcalı'ya da gönderme yaptı Hıncal Uluç'tan Fatih Terim ve yardımcılarına zehir zemberek sözler, Acun Ilıcalı'ya da gönderme yaptı         
11:35
Transfer sağlanamayınca Slavia Prag'ın Başkanı ayarı kaçırdı! Galatasaray'ın Stanciu teklifini resmen alaya aldı Transfer sağlanamayınca Slavia Prag'ın Başkanı ayarı kaçırdı! Galatasaray'ın Stanciu teklifini resmen alaya aldı         
11:12
Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle takipçilerine şov yaptı Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle takipçilerine şov yaptı         
11:00
Büyükşen çiftini öldürdüğü iddia ediliyordu! Cinayetin bir numaralı ismi Afgan çoban konuştu: Yanlış ağabey, Allah korusun Büyükşen çiftini öldürdüğü iddia ediliyordu! Cinayetin bir numaralı ismi Afgan çoban konuştu: Yanlış ağabey, Allah korusun         
10:03
Irina Shayk, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi! Ayna karşısındaki pozuyla nefes kesti Irina Shayk, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi! Ayna karşısındaki pozuyla nefes kesti         
09:45
Kaçan kurbanlığın peşinden gitmişti! Tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulundu Kaçan kurbanlığın peşinden gitmişti! Tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulundu         
08:20
Kaldırımda yürürken tabancayla öldürüldü, köpeği bir an olsun başından ayrılmadı Kaldırımda yürürken tabancayla öldürüldü, köpeği bir an olsun başından ayrılmadı         
22:57
Tatilcilerle birlikte nüfusu 6 milyona çıkan Muğla'da vaka sayısında yüzde 100 artış Tatilcilerle birlikte nüfusu 6 milyona çıkan Muğla'da vaka sayısında yüzde 100 artış         
22:27
Bungee jumping yaparken verilen komutu yanlış anlayıp atlayan kadın hayatını kaybetti Bungee jumping yaparken verilen komutu yanlış anlayıp atlayan kadın hayatını kaybetti         
22:09
Selçuk Tektaş'ın vefatından etkilenen Seda Sayan, Ağustos ortasına kadar konser vermeyecek Selçuk Tektaş'ın vefatından etkilenen Seda Sayan, Ağustos ortasına kadar konser vermeyecek         
19:45
Toprak kayması sonucu gün yüzüne çıkan mağarayı çoban fark etti! İçinde milattan önce yapılmış tatlı bulundu Toprak kayması sonucu gün yüzüne çıkan mağarayı çoban fark etti! İçinde milattan önce yapılmış tatlı bulundu         
19:03
Evinin balkonundan kazayı izledi, spiker gibi anlatmaya koyuldu Evinin balkonundan kazayı izledi, spiker gibi anlatmaya koyuldu         
17:16
Define aramak için kazdığı çukur mezarı oldu! Cansız bedeni 9 gün sonra bulundu Define aramak için kazdığı çukur mezarı oldu! Cansız bedeni 9 gün sonra bulundu         
15:38
Sedat Peker, derin sessizliğini bozdu, iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor Sedat Peker, derin sessizliğini bozdu, iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2021 12:37:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayram tatilinde vatandaşlar Harput'a akın etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement