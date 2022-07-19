Bayram tatilinde yaşanan trafik kazalarında 67 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Bayram tatilinde yaşanan trafik kazalarında 67 kişi yaşamını yitirdi

19.07.2022 00:32
Bayram tatilinde yaşanan trafik kazalarında 67 kişi yaşamını yitirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden bayram tatilinde yaşanan ölümlü 53 trafik kazasında, 67 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden bayram tatilinde yaşanan ölümlü 53 trafik kazasında, 67 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya adresi üzerinden bayram tatilinde yaşanan ölümlü kaza ve can kaybı sayısını açıkladı. Soylu'nun açıklamasına göre 7-18 Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde 53 ölümlü trafik kazası yaşanırken, 67 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla ölümlü kaza yüzde eksi 56, can kaybı yüzde eksi 54, yaralı yüzde eksi 24 ve kazaların ise yüzde eksi 17 azaldığını açıklayan Bakan Soylu paylaşımında "Hedefimiz trafikte sıfır can kaybı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Süleyman Soylu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayram tatilinde yaşanan trafik kazalarında 67 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayram tatilinde yaşanan trafik kazalarında 67 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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