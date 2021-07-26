Kocaeli'de bayram tatilinden dönen aileyi taşıyan otomobil tıra çarptı: 5 yaralı - Son Dakika

Kaza nedeniyle İstanbul istikametindeki ulaşım, bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Kazada otomobil sürücüsü ile Yahya, Zennüp, Kübra ve Furkan E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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