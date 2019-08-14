Bayram tatilinden dönüş trafiği

Türkiye'nin önemli kavşak noktası olan Afyonkarahisar'da tatilcilerin dönüş yolunda oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı polis ve jandarma ekiplerince önlemler alındı.

Türkiye'nin önemli kavşak noktası olan Afyonkarahisar'da tatilcilerin dönüş yolunda oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı polis ve jandarma ekiplerince önlemler alındı.

Ekipler, Kurban Bayramı tatilini Antalya, İzmir, Muğla gibi tatil beldelerinde geçirenler, dönüş için Afyonkarahisar'daki bağlantı noktalarındaki trafik akışını takip ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Ahmet Özer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın kuzey ile güneyi ve doğu ile batıyı birbirine bağlayan önemli kavşak konumunda olduğunu söyledi.

Kentten günde 30 bin aracın geçtiğini dile getiren Özer, tatil için 318 bin aracın kentten geçtiğini hatırlatarak, sürücülerin de dikkatiyle Afyonkarahisar'da ölümlü kazanın yaşanmadığını dile getirdi.

Şu ana kadar 13 vatandaşın hafif şekilde yaralandığını anımsatan Özer, "Geçmiş bayramlara göre, yollarımızda trafik yoğunluğumuz biraz daha hafif düzeyde seyrediyor. Bunun sebebi de bayram tatilinin yaz aylarına denk gelmesidir." dedi.

"Trafik akışı ve yoğunluğu takip altında"

Tatil bölgelerinden Kurban Bayramı dönüşlerinin başladığını aktaran Özer, "Şu an için Afyonkarahisar'da herhangi bir trafikte yoğunluğumuz yok ama akşam saatlerinde bu yoğunluğun biraz daha artmasını bekliyoruz. Kentte 13 trafik ekibine, bakanlığın talimatı doğrultusunda 35 ekip daha takviye ettik. Ana kavşaklarda ve yol güzergahlarında polis ekiplerimiz görevlerinin başındadır. Trafik akışı ve yoğunluğunu takip ediyoruz. İnşallah, bayram dönüş yolunda da herhangi bir kaza yaşamadan insanlarımızı sevdiklerine kavuşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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