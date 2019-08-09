Bayram tatiline çıkan sürücüler uyarıldı
35 dakika önce
Gaziantep'te trafik polisleri tarafından Kurban Bayramı öncesi yolculuk yapan sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:41 Kaynak: İHA
'te trafik polisleri tarafından Kurban Bayramı
öncesi yolculuk yapan sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları araç sürücülerini trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kurban Bayramı öncesinde yolculuk yapan sürücülere emniyet kemerinin önemi, yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması, trafik kurallarına uyulması konusunda önemli bilgiler verildi. İl genelinde yapılan uygulamada araç sürücülerine bilgilendirme amaçlı broşürler dağıtıldı.
Sürücülere aynı zamanda polis ekiplerince 'kemerinsesgetirsin' projesi anlatıldı. Projedeki amacın trafik kazalarının önüne geçmek ve vatandaşların bayramlarını huzurlu bir şekilde geçirmesinin sağlanması olduğu bildirildi. - GAZİANTEP
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