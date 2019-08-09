Son Dakika Haberleri: Bayram tatiline çıkan sürücüler uyarıldı
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Bayram tatiline çıkan sürücüler uyarıldı

35 dakika önce

Gaziantep'te trafik polisleri tarafından Kurban Bayramı öncesi yolculuk yapan sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Bayram tatiline çıkan sürücüler uyarıldı, System.String[]
Gaziantep'te trafik polisleri tarafından Kurban Bayramı öncesi yolculuk yapan sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları araç sürücülerini trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kurban Bayramı öncesinde yolculuk yapan sürücülere emniyet kemerinin önemi, yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması, trafik kurallarına uyulması konusunda önemli bilgiler verildi. İl genelinde yapılan uygulamada araç sürücülerine bilgilendirme amaçlı broşürler dağıtıldı.

Sürücülere aynı zamanda polis ekiplerince 'kemerinsesgetirsin' projesi anlatıldı. Projedeki amacın trafik kazalarının önüne geçmek ve vatandaşların bayramlarını huzurlu bir şekilde geçirmesinin sağlanması olduğu bildirildi. - GAZİANTEP
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:41 Kaynak: İHA
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