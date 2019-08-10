Son Dakika Haberleri: Bayram tatiline çıkan sürücüleri uyardılar
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Bayram tatiline çıkan sürücüleri uyardılar

32 dakika önce

Bayram tatiline çıkan sürücüleri uyardılarGAZİANTEP - Gaziantep'te trafik polisleri tarafından Kurban Bayramı öncesi yolculuk yapan sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Bayram tatiline çıkan sürücüleri uyardılar
GAZİANTEP - Gaziantep'te trafik polisleri tarafından Kurban Bayramı öncesi yolculuk yapan sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları araç sürücülerini trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kurban Bayramı öncesinde yolculuk yapan sürücülere emniyet kemerinin önemi, yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması, trafik kurallarına uyulması konusunda önemli bilgiler verildi. İl genelinde yapılan uygulamada araç sürücülerine bilgilendirme amaçlı broşürler dağıtıldı.
Sürücülere aynı zamanda polis ekiplerince 'kemerinsesgetirsin' projesi anlatıldı. Projedeki amacın trafik kazalarının önüne geçmek ve vatandaşların bayramlarını huzurlu bir şekilde geçirmesinin sağlanması olduğu bildirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Gaziantep, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:41 Kaynak: İHA
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