Bayram tatiline giden 4 kardeş trafik kazasında yaralandı

Erzincan
'da meydana gelen trafik kazasında 4 kardeş yaralandı.
Bayram tatilini geçirmek üzere Tekirdağ
'dan memleketleri Erzincan'a giden Kenan Aydoğdu
'nun (37) kullandığı 19 UZ 220 plakalı otomobil, Erzincan- Sivas
kara yolu Refahiye
ilçesi Kova mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki ağabeyleri Hasan (51), Kemal (43) ve İsmet Aydoğdu (50) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.