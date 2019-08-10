Son Dakika Haberleri: Bayram tatiline giden 4 kardeş trafik kazasında yaralandı
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Bayram tatiline giden 4 kardeş trafik kazasında yaralandı

1 saat önce

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 4 kardeş yaralandı.

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 4 kardeş yaralandı.
Bayram tatilini geçirmek üzere Tekirdağ'dan memleketleri Erzincan'a giden Kenan Aydoğdu'nun (37) kullandığı 19 UZ 220 plakalı otomobil, Erzincan- Sivas kara yolu Refahiye ilçesi Kova mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki ağabeyleri Hasan (51), Kemal (43) ve İsmet Aydoğdu (50) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kenan Aydoğdu, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:25 Kaynak: AA
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