Son Dakika Haberleri: Bayram tatiline giden aile kazayı sıyrıklarla atlattı
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Bayram tatiline giden aile kazayı sıyrıklarla atlattı

1 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Yeni Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, bayram tatiline giden aile ölümden döndü.

Bayram tatiline giden aile kazayı sıyrıklarla atlattı, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesi Yeni Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, bayram tatiline giden aile ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı ziyareti için İstanbul'dan Samsun'a giden ailenin içinde bulunduğu otomobil, D-100 karayolu Tosya Yeni Sanayi Kavşağı'nda yoldan çıkarak refüje çıktı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişilik aile kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Araç olay yerine gelen çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:54 Kaynak: İHA
Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa
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