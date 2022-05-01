Son dakika haberi: Bayram tatiline giden ailenin bulunduğu otomobil su kanalına devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Bayram tatiline giden ailenin bulunduğu otomobil su kanalına devrildi: 4 yaralı

01.05.2022 14:03

Son dakika gelişmesine göre Bayram tatiline giden ailenin bulunduğu otomobil su kanalına devrildi: 4 yaralı Kırıkkale'de Ramazan Bayramı için memleketlerine giden ailenin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde su kanalına devrildi.

Bayram tatiline giden ailenin bulunduğu otomobil su kanalına devrildi: 4 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de Ramazan Bayramı için memleketlerine giden ailenin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde su kanalına devrildi. Otomobilde bulunan karı-koca ve iki çocuğu yaralandı.

Kaza, Kırıkkale'de çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım Cokungönül idaresindeki 06 MDB 33 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarpıp su kanalına devrildi. Kazada, Ramazan Bayramı tatili için Ankara'dan memleketleri Çorum'a gitmek için yola çıkan sürücü Kazım (42), eşi Fadime (40), kızları Fatma il Büşra Cokungönül yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri tarafından büyük çapta maddi hasarın oluştuğu otomobilde yanma riskine karşı tedbir alındı. Otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi: Bayram tatiline giden ailenin bulunduğu otomobil su kanalına devrildi: 4 yaralı
Son dakika haberi: Bayram tatiline giden ailenin bulunduğu otomobil su kanalına devrildi: 4 yaralı
Son dakika haberi: Bayram tatiline giden ailenin bulunduğu otomobil su kanalına devrildi: 4 yaralı
Son dakika haberi: Bayram tatiline giden ailenin bulunduğu otomobil su kanalına devrildi: 4 yaralı
Son dakika haberi: Bayram tatiline giden ailenin bulunduğu otomobil su kanalına devrildi: 4 yaralı
Son dakika haberi: Bayram tatiline giden ailenin bulunduğu otomobil su kanalına devrildi: 4 yaralı

YORUMLAR
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Kırıkkale, Otomobil, Bayram, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Bayram tatiline giden ailenin bulunduğu otomobil su kanalına devrildi: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bayram tatiline giden ailenin bulunduğu otomobil su kanalına devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
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