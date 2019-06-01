Son Dakika Haberleri: Bayram tatiline giden işçileri taşıyan araç devrildi: 5 yaralı
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Bayram tatiline giden işçileri taşıyan araç devrildi: 5 yaralı

1 saat önce

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, Ramazan Bayramı tatili için Elazığ'a giden işçilerin bulunduğu hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Bayram tatiline giden işçileri taşıyan araç devrildi: 5 yaralı, System.String[]
MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, Ramazan Bayramı tatili için  Elazığ'a giden işçilerin bulunduğu hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, Doğanşehir'e bağlı Sürgü Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'den memleketleri Elazığ'a bayram tatiline giden işçilerin bulunduğu, Mehmet Aydemir yönetimindeki hafif ticari araç kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Aydemir ile araçtaki Mehmet Öztekeli, Erdem Demirtaş ve ismi öğrenilemeyen 2 işçi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere götürdü.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.


- Malatya
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:12 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Doğanşehir, Elazığ, Malatya, Güncel
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