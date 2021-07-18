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Bayram tatiline giden tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

Bayram tatiline giden tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı

18.07.2021 02:58

AKSARAY'da bayram tatiline giden tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

AKSARAY'da bayram tatiline giden tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Aksaray Ankara Karayolu 12'nci kilometresinde meydana geldi. İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden Aziz Sahur (41) idaresindeki 63 ACU 479 plakalı minibüs, petrol istasyonundan yakıt aldıktan 150 metre sonra yolcuların aralarında şakalaşmasını uyarmak için arkasına dönen şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralanmazken minibüste bulunan Orhan Sanal (26), Mahsun Tekdemir (18), Şükrü Demir (45), Hüseyin Akpınar (18), İlyas (22) ve Osman Yıldız (20) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Minibüste bulunan İbrahim İpek, "İstanbul'dan bayram tatili için Şanlıurfa'ya gittiklerini söyledi. Seyir halindeyken arkadaşlar şakalaşıyordu, kaptan onlara susmalarını söyledi. Arkaya döndüğü zaman araba hemen şarampole kaydı. Şoför hakimiyetini kaybetti. Minibüste toplam 16 kişi bulunuyordu" dedi.


Bayram tatiline giden tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı
Bayram tatiline giden tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı
Bayram tatiline giden tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı
Bayram tatiline giden tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı
Bayram tatiline giden tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı
Bayram tatiline giden tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı
Bayram tatiline giden tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı

Aksaray, Minibüs, Bayram, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bayram tatiline giden tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı - Son Dakika


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