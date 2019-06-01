Son Dakika Haberleri: Bayram tatiline giderken trafik kazasında yaralandılar
Son Dakika Güncel Haber

Bayram tatiline giderken trafik kazasında yaralandılar

38 dakika önce

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında, bayram tatili için yola çıkan anne, baba ve 3 çocuğu yaralandı.

Bayram tatiline giderken trafik kazasında yaralandılar, System.String[]
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında, bayram tatili için yola çıkan anne, baba ve 3 çocuğu yaralandı.
Ramazan Bayramı tatili için Bursa'dan memleketleri Erzurum'a gitmek için yola çıkan Uğur Yanık'ın (50) kullandığı 16 JSE 11 plakalı otomobil, Erzincan- Sivas kara yolu Sakaltutan geçidinde kontrolden çıkarak orta refüje devrildi.

Kazada, sürücünün yanı sıra eşi Hatice Yanık (46), çocukları Hande Ceren (16), Ahmet Arda (13) ve Ömer Emre Yanık (8) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hande Ceren ile Ömer Emre Yanık'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:12 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süleyman Soylu: Suriyelileri bayramda gönderme politikasını biz oluşturduk İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu başladı! İşte trafikteki son durum Şekercilerde bayram hareketliliği Son Dakika! Türkiye Futbol Federasyonu'nun Yeni Başkanı Nihat Özdemir Oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 14:50:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayram tatiline giderken trafik kazasında yaralandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]