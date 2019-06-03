Son Dakika Haberleri: Bayram tatiline girerken piyasalar
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Bayram tatiline girerken piyasalar

43 dakika önce

Geçen hafta 5 haftanın en düşük seviyesi olan 5.8205'e kadar geriledikten sonra bu haftaya 5.85 civarında başlayan dolar/TL, 5.85-5.89 bandında işlem gördü.

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Geçen hafta 5 haftanın en düşük seviyesi olan 5.8205'e kadar geriledikten sonra bu haftaya 5.85 civarında başlayan dolar/TL, 5.85-5.89 bandında işlem gördü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 değer kaybıyla 90.345,63 puandan tamamladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:13 
Borsa İstanbul, Ekonomi
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