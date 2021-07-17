Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile plajlarına akın etti - Son Dakika

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla sıcak yaz günlerini fırsata çeviren vatandaşların tercihi Şile oldu. Tatilciler plajda denize girerek sahilin tadını çıkarırken kimi vatandaşlar da piknik yaparak bayram tatilinde keyifli anlar yaşadı. Şile'deki tatilci yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle İstanbul'da tatil yapmayı tercih eden vatandaşların tercihi Şile oldu. İstanbul'un tek mavi bayraklı plajına sahip olan Şile'ye gelen tatilciler denize girerek sahilin tadını çıkardı. Bazı vatandaşlarsa plajda güneşlenerek sıcak yaz günlerini fırsata çevirdi. Sahilin yanı sıra ailece piknik yapanların da bulunduğu Şile'deki tatilci yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Şileyi tercih ediyorlar

Şile'de yaşayan Ömer Akan, "Şile'de bayram yoğunluğu düne nazaran gayet iyi, İstanbullular gelmeye başladı. Bayram tatili dolayısıyla memlekete gitmeyenler, İstanbul'a yakın olması nedeniyle Şileye geliyorlar. Plajda yüzmek istemeyenler tercih ediyor" diye konuştu.