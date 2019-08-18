Bayram tatilini uzatan sürücüler gece yollara düştü
20 dakika önce
İstanbul'u Karadenize bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli rampalarında bayram tatilini uzatan sürücülerin dönüş yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:40 Kaynak: İHA
'u Karadenize bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük
'ün Kemikli rampalarında bayram tatilini uzatan sürücülerin dönüş yoğunluğu yaşanıyor.
Karabük, Çankırı
ve Bolu
il sınırlarını kapsayan yol güzergahında yer alan Kemikli rampalarında Kurban Bayramı
tatilini uzatan sürücülerin yoğunluğu yaşanıyor. Gece yollara düşen sürücüler nedeniyle trafik yavaş şekilde ilerlerken kilometrelerce uzayan kuyruklar oluştu. Bayram süresince yüz binlerce aracın geçiş yaptığı bin 325 rakımlı Kemikli rampalarındaki trafiğin tatilin son gününde daha yoğun olması bekleniyor. - KARABÜK
Üsküdar Bosna bulvarında yoğun yağış, yol çökmesine neden oldu Yoğun yağış sonrası Altunizade Metro İstasyonunu su bastı 17 Ağustos'un üstünden 20 yıl geçti ama afet toplanma alanları hala yeterli değil İBB'den İmaoğlu açıklaması: Yıllık izinde, sabah gelip su baskını olan yerlerde inceleme yapacak