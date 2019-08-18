Bayram tatilini uzatan sürücüler gece yollara düştü
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Bayram tatilini uzatan sürücüler gece yollara düştüKARABÜK - İstanbul'u Karadenize bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli rampalarında bayram tatilini uzatan sürücülerin dönüş yoğunluğu yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 07:00 Kaynak: İHA
Bayram tatilini uzatan sürücüler gece yollara düştü
KARABÜK - İstanbul
'u Karadenize bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük
'ün Kemikli rampalarında bayram tatilini uzatan sürücülerin dönüş yoğunluğu yaşanıyor.
Karabük, Çankırı
ve Bolu
il sınırlarını kapsayan yol güzergahında yer alan Kemikli rampalarında Kurban Bayramı
tatilini uzatan sürücülerin yoğunluğu yaşanıyor. Gece yollara düşen sürücüler nedeniyle trafik yavaş şekilde ilerlerken kilometrelerce uzayan kuyruklar oluştu. Bayram süresince yüz binlerce aracın geçiş yaptığı bin 325 rakımlı Kemikli rampalarındaki trafiğin tatilin son gününde daha yoğun olması bekleniyor.
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