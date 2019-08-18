Son Dakika Haberleri: Bayram tatilini uzatan sürücüler gece yollara düştü
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Bayram tatilini uzatan sürücüler gece yollara düştü

51 dakika önce

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli rampalarında bayram tatilini uzatan sürücülerin dönüş yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram tatilini uzatan sürücüler gece yollara düştü, System.String[]
İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli rampalarında bayram tatilini uzatan sürücülerin dönüş yoğunluğu yaşanıyor. Karabük, Çankırı ve Bolu il sınırlarını kapsayan yol güzergahında yer alan Kemikli rampalarında Kurban Bayramı tatilini uzatan sürücülerin yoğunluğu yaşanıyor. Gece yollara düşen sürücüler nedeniyle trafik yavaş şekilde ilerlerken kilometrelerce uzayan kuyruklar oluştu. Bayram süresince yüz binlerce aracın geçiş yaptığı bin 325 rakımlı Kemikli rampalarındaki trafiğin tatilin son gününde daha yoğun olması bekleniyor.
(Rıdvan Bostancı/İHA)
Karadeniz, İstanbul, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:25 Kaynak: İHA
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