Bayram tatilini uzatanlar trafiği kilitledi
19 dakika önce
Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine gelen vatandaşlar tatili uzatınca Karabük'te trafiği kilitledi.
Kurban Bayramı Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:21 Kaynak: İHA
dolayısıyla memleketlerine gelen vatandaşlar tatili uzatınca Karabük
'te trafiği kilitledi. İstanbul
ve diğer büyük kentlerden başta Karabük olmak üzere Kastamonu
ve Sinop
'a Kurban Bayramı için gelen ve tatilini uzatan vatandaşlar geri dönüş için yeniden yollara düştü.
Bayram süresince özellikle metropollerden bayram için memleketlerine gelen tatilcilerin dönüş çilesi gecikmeli başladı. Kastamonu ve Sinop'tan İstanbul'a gidecek olan tatilcilerin geçiş güzergahında olan Karabük'ün şehir merkezinde araç kuyrukları kilometrelerce uzadı. O anlar ise drone ile havadan görüntülenirken, trafik polisleri yolu açık tutmak için saatlerce kavşaklarda trafiği düzenlemeye çalıştı. İstanbul yoluna bağlanan demir çelik kavşağından başlayan araç kuyrukları zaman zaman Çevre yoluna kadar yaklaşık 5 kilometre uzadı. - KARABÜK
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