Bayram tatilini uzatanlar trafiği kilitledi... Karabük'te trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
1 saat önce
Bayram tatilini uzatanlar trafiği kilitledi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:21 Kaynak: İHA
Bayram tatilini uzatanlar trafiği kilitledi... Karabük
'te trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
Karabük'te şehir merkezinde kilometrelerce kuyruk oluştu
KARABÜK - Kurban Bayramı
dolayısıyla memleketlerine gelen vatandaşlar tatili uzatınca Karabük'te trafiği kilitledi. İstanbul
ve diğer büyük kentlerden başta Karabük olmak üzere Kastamonu
ve Sinop
'a Kurban Bayramı için gelen ve tatilini uzatan vatandaşlar geri dönüş için yeniden yollara düştü.
Bayram süresince özellikle metropollerden bayram için memleketlerine gelen tatilcilerin dönüş çilesi gecikmeli başladı. Kastamonu ve Sinop'tan İstanbul'a gidecek olan tatilcilerin geçiş güzergahında olan Karabük'ün şehir merkezinde araç kuyrukları kilometrelerce uzadı. O anlar ise drone ile havadan görüntülenirken, trafik polisleri yolu açık tutmak için saatlerce kavşaklarda trafiği düzenlemeye çalıştı. İstanbul yoluna bağlanan demir çelik kavşağından başlayan araç kuyrukları zaman zaman Çevre yoluna kadar yaklaşık 5 kilometre uzadı.
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