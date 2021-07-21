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Bayram tatilini Van Gölü'nün serin sularında geçiriyorlar - Son Dakika

Bayram tatilini Van Gölü'nün serin sularında geçiriyorlar

21.07.2021 10:49

Bayram tatilini Van Gölü'nün serin sularında geçiriyorlar Van Gölü sahilleri bayram tatilinde serinlemek isteyenlerin akınına uğruyor Van Gölü kıyıları 9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle birlikte serinlemek isteyenlerin akınına uğruyor.

Bayram tatilini Van Gölü'nün serin sularında geçiriyorlar

Van Gölü sahilleri bayram tatilinde serinlemek isteyenlerin akınına uğruyor

BİTLİS - Van Gölü kıyıları 9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle birlikte serinlemek isteyenlerin akınına uğruyor.

Van Gölü'ne güzel kıyıları bulunan Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerine bayram tatillerini geçirmek için gelen vatandaşlar serinlemek için kendini Van Gölü'nün serin sularına bırakıyor. Hava sıcaklığının gün içerisinde 30 ile 35 derecelere kadar yükseldiği bölgede Van Gölü sahilleri bayram tatilinde serinlemek isteyenlerin akınına uğruyor. Akdeniz ve Ege sahillerinden farksız olan Van Gölü sahilleri, bayram tatiliyle birlikte çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlarla birlikte binlerce kişiyi ağırlıyor. 3 bin 713 kilometre kare yüzölçümüne sahip Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü sahilleri sadece sınırları bulunan Van ve Bitlis il ve ilçelerine değil; Doğu ve Güneydoğu illerinden birçok kişi yaz mevsiminde misafir ediyor. Temiz kumsalları, doğası ve temiz suyuyla Van Gölü'nün sahillerindeki yoğunluk ve güzel sahiller ise adeta Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor.

Adilcevaz ilçesindeki Kız Taşı sahilinde yüzmeye gelen vatandaşlardan İlkan Olcay, bu mevsimde tatilde yapılacak en güzel aktivitenin Van Gölü'nde yüzmek olduğunu söyledi. Olcay, "Bayram tatili için Van Gölü'ne geldik. Hava sıcak yapacak bir şey de yok. Bizde vaktimizi Van Gölü'ne girerek değerlendiriyoruz. Suyumuzda çok temiz, herkesin gelmesini tavsiye ederim" dedi.

Yüzmeye gelen Oktay Denizci isimli vatandaş ise "Van Gölü'nün Adilcevaz kıyısında yüzmeye geldik. Su çok güzel arkadaşlarla beraber yüzüyoruz. Herkese de öneririm. Hava güzel, su güzel" diye konuştu.

" Diyarbakır'ın sıcağına dayanamayarak kendimizi Van Gölü'ne attık"

Diyarbakır'dan arkadaşlarıyla birlikte Van Gölü'ne yüzmeye gelen Amedin Keser adlı vatandaş ta, "Diyarbakır'dan geldim. Diyarbakır'ın sıcağına dayanamayarak kendimizi Van Gölü'ne attık. Diyarbakır'da sıcaklık 50 derece civarındadır. Bizde orada dayanamayıp Van Gölü'ne geldik. Burayı da herkese tavsiye ediyorum. Çok güzel bir yerdir. Bodrum'da böyle bir yer yok. Herkesi buraya bekleriz" dedi.

Bayram tatilini Van Gölü'nün serin sularında geçiriyorlar
Bayram tatilini Van Gölü'nün serin sularında geçiriyorlar
Bayram tatilini Van Gölü'nün serin sularında geçiriyorlar
Bayram tatilini Van Gölü'nün serin sularında geçiriyorlar

Kurban Bayramı, Van Gölü, Bayram, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayram tatilini Van Gölü'nün serin sularında geçiriyorlar - Son Dakika


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