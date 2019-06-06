Son Dakika Haberleri: Bayram tatilinin 6 günlük kaza bilançosu: 62 ölü, 473 yaralı (2)
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Bayram tatilinin 6 günlük kaza bilançosu: 62 ölü, 473 yaralı (2)

1 saat önce

ÖLÜ SAYISI 62'YE, YARALI SAYISI İSE 473'E YÜKSELDİDokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde, yapılan tüm uyarılar ve alınan tüm önlemlere karşın yine çok sayıda ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan kazalar oldu.

Bayram tatilinin 6 günlük kaza bilançosu: 62 ölü, 473 yaralı (2), System.String[]

ÖLÜ SAYISI 62'YE, YARALI SAYISI İSE 473'E YÜKSELDİ
Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde, yapılan tüm uyarılar ve alınan tüm önlemlere karşın yine çok sayıda ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan kazalar oldu. Cuma günü saat 18.00'den, bugün saat 23.00'e kadar yurt genelinde meydana gelen toplam 143 kazada, 62 kişi hayatını kaybetti, 473 kişi de yaralandı.
Bayram tatilinin 6'ncı günü ve Ramazan Bayramı'nın 3'üncü günü olan Perşembe günü ise saat 23.00'e kadar Antalya, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Aksaray, HatayAdana, Düzce, Çorum, Aydın ve  Kırıkkale'de 15 kaza meydana geldi. Bu kazalarda, 4 kişi öldü, 80 kişi de yaralandı.


Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:11 Kaynak: DHA
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