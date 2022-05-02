BAYRAM TATİLİNİN GÖZDESİ ANTALYA'DA YAĞMUR SÜRPRİZİ - Son Dakika
Üye Girişi

BAYRAM TATİLİNİN GÖZDESİ ANTALYA'DA YAĞMUR SÜRPRİZİ

02.05.2022 16:21

RAMAZAN Bayramı tatili ile rezervasyonların yüzde 90 doluluğa ulaştığı Antalya'da, ilk gün yağmur etkili oldu.

RAMAZAN Bayramı tatili ile rezervasyonların yüzde 90 doluluğa ulaştığı Antalya'da, ilk gün yağmur etkili oldu. Kent sakinleri ve tatilciler, olumsuz havaya rağmen park ve bahçelerde bayramın tadını çıkardı.

Ramazan Bayramı tatili için yerli tatilciler, daha çok Akdeniz ve Ege'yi tercih etti. 2 milyon tatilcinin geldiği sahil kentlerinde, turizm sektörü de hareketlendi. Tatilcilerin, sektöre 8-10 milyar liralık katkısı bekleniyor. Rezervasyonların günler öncesinden yüzde 90 doluluğa ulaştığı Antalya'da tatilciler, 5 yıldızlı otelleri ve lüks villaları tercih etti. Bayramın ilk gününde tatilciler ile kentte yaşayanlar, öğlene kadar güneşli havanın tadını çıkardı, parkları doldurdu. Kentin dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni kuşbakışı gören varyanta gelenler ise 'Antalya' yazılı tag önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

YAĞMUR YARIN ÖĞLENE KADAR ETKİLİ

Öğleden sonra etkili olan yağmur ile birlikte bu kez kapalı mekanlar dolmaya başladı. Yağmura yakalanan bir grup tatilci seyyar büfenin altında selfie çektirirken, bir başka aileyse şemsiye ile selfie çekmek zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar ise şemsiye eşliğinde yağmurdan korunarak gezdi. Ramazan Bayramı geçen yıl pandemi nedeniyle tam kapanmanın gölgesi altında geçmişti. Bu yıl olumsuz hava koşullarına rağmen dışarı çıkanların, bayramın keyfini sürdüğü görüldü. Yağmurun yarın öğle saatlerine kadar etkili olacağı öğrenildi.

BAYRAM TATİLİNİN GÖZDESİ ANTALYA'DA YAĞMUR SÜRPRİZİ
BAYRAM TATİLİNİN GÖZDESİ ANTALYA'DA YAĞMUR SÜRPRİZİ
BAYRAM TATİLİNİN GÖZDESİ ANTALYA'DA YAĞMUR SÜRPRİZİ
BAYRAM TATİLİNİN GÖZDESİ ANTALYA'DA YAĞMUR SÜRPRİZİ

YORUMLAR
500
Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde bayram yoğunluğu Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde bayram yoğunluğu Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Ramazan Bayramı arifesinde üç şehidin ailesini ziyaret etti Açıklaması Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Ramazan Bayramı arifesinde üç şehidin ailesini ziyaret etti Açıklaması

Ramazan Bayramı, Antalya, Akdeniz, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAYRAM TATİLİNİN GÖZDESİ ANTALYA'DA YAĞMUR SÜRPRİZİ - Son Dakika


Son Dakika
16:18 Zihinsel engelli oğlunu kurtarmak için alevlerin içine atlamıştı! Cesur anne ve oğlu hayatını kaybetti
16:17 Seda Sayan, eşiyle ilk balayı fotoğrafını Paris'ten paylaştı!
16:15 Hadise ve Mehmet Dinçerler'in nikah töreninin ayrıntıları ortaya çıktı
15:45 Eşi tarafından katledilen kadın bayram günü toprağa verildi! Oğlu dakikalarca gözyaşı döktü
15:43 Ukrayna donanması, Türk SİHA'ları ile Rus ordusuna ait iki tekneyi batırdı
15:04 Başarılı oyuncu Pelin Öztekin'den basın mensuplarına şaşırtan çıkış: Çıkın hayatımdan
14:32 Ayrılma aşamasında olduğu nişanlısını öldüren kadın, aynı tüfekle intihar etti
14:31 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı! Fotoğrafta bulunan bebeklere özel vurgu yaptı
13:58 Apartman boşluğuna düşen hırsız kendini dövmeye başladı!
13:57 Bakan Bilgin, milyonları hayal kırıklığına uğrattı! "1 Mayıs'ta emekliye ek zammı açıklayacağım" sözlerinin altı boşmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 16:29:51. #1.11#
SON DAKİKA: BAYRAM TATİLİNİN GÖZDESİ ANTALYA'DA YAĞMUR SÜRPRİZİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement